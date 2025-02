Thomas Reis: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

3. sıradaki konumlarını korumak için kalan maçlara konsantre olacaklarını dile getiren Reis, Göztepe maçını kazanmaları halinde pozisyonlarını sağlamlaştırıp, daha uzun süre 3. sırada kalma fırsatı yakalayacaklarının altını çizdi.

"KONUMUMUZ KORUMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Açıklamalarına, "Göztepe gibi rakiple oynayacak olmaktan ötürü mutluyuz. Onlara karşı ilk maç zorlu bir maç olmuştu. Çok iyi bir performans göstermiş ve 3-1 geriden gelip, 4-3 kazanmıştık. Geçiş oyununu çok iyi oynayan, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Evlerinde 11 maçta sadece 1 mağlubiyet aldılar. Rizespor maçında oynadığımız oyundan daha iyi bir performans sergileyerek daha iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye başlayan Thomas Reis, ayrıca şunları söyledi:

3. sırada bulunuyoruz. Konumumuzu korumaya devam etmek istiyoruz. Elbette bu pozisyonu korumak kolay olmayacak. Her maçta yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekiyor. Son Rizespor maçında ilk yarıyı çok iyi oynadık devreyi 2-0 önde kapattık ancak 2. yarıda istemediğimiz bir performans gösterdik ve o maçı kaybettik. Her maçtan çıkarmamız gereken dersler olacak. Bu maçtan da ders çıkarttık. Göztepe maçında daha iyi performans göstermek istiyoruz. Göztepe maçını kazanırsak, pozisyonumuzu sağlamlaştırmış ve daha uzun süre 3. sırada kalma fırsatımız olacak. Açıkçası diğer rakiplerin ve onların bulunmuş olduğu pozisyonlara bakmıyorum. Onların performansına bakmıyorum. Benim için önemli olan kendi takımım ve gösterdiğimiz performans. Oyuncularıma da söyledim. Her şeyden önce sorumlu olduğumuz kendi maçlarımız var. Bu maçlarda da en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Diğer maçlarda alınan sonuçlar da bizim açımızdan önem taşıyor ama her zaman oyuncularıma söylediğim gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. Göztepe karşısında da bunu göreceğiz. Zorlu bir maç olacak ama iyi hissediyorum. Göztepe’ye karşı futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapıp puanlar alamayan çalışacaktır.