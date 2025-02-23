Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"MAĞLUBİYET NEDENİYLE ÜZGÜNÜZ"

Reis, şunları dedi:

Birbirinden farklı iki yarı izledik. İlk yarıda çok iyi performans gösterdik. Kar yağışına rağmen iyi oynadık. İkinci yarı rakip sistem değiştirdi ve risk aldı. Soner'in pozisyonu gole çevirsek maç bizim adımıza bitmiş olacaktı. Küçük detaylar maçın sonucunu etkileyebiliyor. 3. golü atabilsek maçı kazanabilirdik. Sonrasında kolay goller yedik. Mağlubiyet nedeniyle üzgünüz. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor.