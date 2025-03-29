Thomas Reis: Tekrardan kafamızı kaldırmak istiyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"TARAFTARIMIZDA ÖZÜR DİLİYORUZ"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarının altını çizen Reis, şunları dedi:

Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda kötü bir oyun oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrardan kaldırmak istiyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. En iyi şekilde Antalyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız.