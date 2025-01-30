İHA

Süper Lig’de 3. sırada bulunan Samsunspor’da Alman Teknik Direktör Thomas Reis, ligin 22. haftasında oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Ligdeki konumları, gelecek hedefleri, Başakşehir maçı ve eksik oyuncuları hakkında bilgi veren Reis, Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu geçirmek için çaba verdiklerinin altını çizdi.

"HEDEFİMİZ SAMSUNSPOR TARİHİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞAMAK"

Ligdeki konumlarını korumak için mücadele verdiklerini dile getiren Thomas Reis, şunları dedi:

20. maçımızda 40 puana ulaşmak çok güzel. Küme düşme hattıyla aramızda 24 puanlık fark oluştu. Bu sevindirici bir durum. Oyuncularıma bu durum özgüven aşılayacaktır. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Başakşehir maçından galibiyet ile ayrılacak olursak aramızdaki puan farkını 3 puan daha açmış olacağız. Geriye kalan 16 maç var. Üst sıralarda kalmak ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Üst sıralarda ne kadar kalabiliriz bilemiyorum ama sezon boyunca yukarılarda kalmaya çalışacağız. Bir sonraki hedefimiz kesinlikle Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Son oynadığımız karşılaşmadan sonra bazı sorular geldi. Oyun kalitemizle ilgili sorulardı. Aldığımız 40 puan sonrasında geldiğimiz konum sebebiyle beklentilerin yukarı çıktığını gördük. İçinde bulunduğumuz pozisyon ve durumdan ötürü baskı da oluşabiliyor. Her maçta istediğimiz performansı göstermek adına baskı oluşabiliyor. Ben baskıyı seven bir insanım. Bundan sonra da sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer en iyisini de yapmaya devam edersek mutlaka çok iyi fırsat ve şanslar elde edeceğiz.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Avrupa kupalarına katılma yolunda direkt rakiplerinden Başakşehir deplasmanına beraberlik düşüncesi ile gitmediklerinin altını çizen Alman çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Başakşehir çok iyi ve güçlü bir takım. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Taktiksel anlamda değişikliğe uygun bir sistemle oynuyorlar. Bazen 3’lü bazen de 4’lü defans dizilişi ile maçlara çıkıyorlar. Biz de ona göre bu hafta çalışmalarımızı yürüttük. İyi bir maç olacaktır. İlk maçı evimizde kazanmıştık ama o karşılaşma da zor geçmişti. Umarım güzel bir performansla istediğimiz sonucu alırız. 'Beraberliğe oynamak istiyoruz' demek doğru olmaz. Kesinlikle bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Bu tür maçları berabere bitirmek için oynayacak olursanız kesinlikle istediğinizi almazsınız. O nedenle Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak adına maça çıkacağız. Göstereceğimiz performansa göre belki 1 puanla ayrılacağız, belki maçtan sonra '1 puan da bu maç için iyiydi' diyeceğiz ama kesinlikle kazanmak için oynayacağımız zor bir karşılaşma olacağını söyleyebilirim.

"BAŞARI SADECE OYUNCULARIN DEĞİL"

Şu ana kadar elde edilen başarıların sadece oyuncu performanslarına bağlı değil, birçok etmenin bir araya gelmesi ile yakalandığını ifade eden Thomas Reis, şu şekilde konuştu:

Sezonun geri kalanındaki puan hedefimizi belirtmek zor. Sonuçta 20 puan daha almak istediğimizi söylesek az bulacaksınız. 30 puan daha almayı hedeflesek ligin geri kalanında bize baskı oluşturabilir. En iyisi maç maç gitmek. 16 maç daha oynanacak. Bu maçlardaki her puana talibiz. Sezon sonunda kaç puana ulaşırız onu bilemiyorum. Başarımızda birçok etken var. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımız taktiksel anlayışımıza inancını da bugüne kadar çok iyi gösterdiler. Bu başarı sadece oyuncuların değil. Birçok neden var. Çok iyi bir sağlık ve hoca grubumuz var. Bu başarıda yalnız değilim. Kendi başıma bir hiçim. Etrafınızda sağlam insanlar olursa size destek vermek adına daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Başkanımızı da unutmamak gerekiyor. Yaptığı yatırımlarla, oyuncuların maaşlarının ödenmesiyle, kulüp ve şehir için yaptığı katkıları kesinlikle unutmamak lazım. Bu şehri ve kulübü çok seviyor, başkanımızın da bu başarıda payı var. Başarıda herkesin katkısı var. Çalışanların bile başarıda emeği, katkısı var. Oyuncular birbirleri için çok iyi savaş veriyorlar. Buna ek olarak mükemmel bir performans gösteriyorlar. Tüm bu faktörler bir araya gelince de bir başarı ortaya çıktı.

"EMRE KILINÇ, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ARAMIZDA OLAMAYACAK"

Gaziantep FK maçında elinde kırık meydana gelen Emre Kılınç’ın takım kadrosunda yer alamayacağını da belirten Reis, şu ifadeleri kullandı: