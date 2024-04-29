Tolgay Arslan için sürpriz iddia Udinese'nin, Melbourne City forması giyen eski oyuncusu Tolgay Arslan'ı sportif direktör olarak göreve getirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

ensonhaber.com

Avustralya ekibi Melbourne City'de forma giyen Tolgay Arslan için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Udinese'de son haftalarda alınan sonuçların ardından sportif direktör Federico Balzaretti'nin görevinin tehlike altında olduğu belirtildi.

Sportif direktör olarak dönebilir

İtalyan ekibinin, Balzaretti ile yollarını ayırması durumunda sportif direktörlük görevi için eski oyuncusu Tolgay Arslan'ı düşündüğü öne sürüldü.

2023 yaz transfer döneminde Udinese'den ayrılan ve Melbourne City'ye imza atan Tolgay Arslan'ın, Avustralya temsilcisi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Udinese kariyeri

Udinese'de 2020-2023 yılları arasında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, 101 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.