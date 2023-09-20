Tolunay Kafkas: A Milli Takım'ın başına Türk hoca geçmeli Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, "A Milli Takım'ın başına Türk teknik direktör getirilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verilmesi düşünülüyor.

Hoca adayları arasında öne çıkan isim ise Vincenzo Montella. Bu gelişmeler ışığında eski Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve şimdilerin Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk hoca isterim"

Kafkas açıklamasında, "Ben bir Türk çocuğu olarak A Milli Takım'ın başına Türk teknik direktör getirilmesini isterim." dedi.