Tolunay Kafkas: A Milli Takım'ın başına Türk hoca geçmeli

ensonhaber.com
A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verilmesi düşünülüyor.
Hoca adayları arasında öne çıkan isim ise Vincenzo Montella. Bu gelişmeler ışığında eski Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve şimdilerin Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gözden Kaçmasın Tolunay Kafkas: Türkiye’nin en iyi antrenörlerinden bir tanesi benim Haberin Detayları
"Türk hoca isterim"
Kafkas açıklamasında, "Ben bir Türk çocuğu olarak A Milli Takım'ın başına Türk teknik direktör getirilmesini isterim." dedi.