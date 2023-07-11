Tolunay Kafkas: Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Çok iyi bir kaleci almak istiyoruz. Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz. Çok iyi bir kaleci. Umarım bitiririz" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün deneyimli çalıştırıcısı Tolunay Kafkas, Bolu kampı öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk etap çalışmalarını tamamladıklarını ve iyi geçtiğini söyledi.

Takımın performansından memnun olduğunu belirten Kafkas, ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya gideceklerini ifade etti.

"Bu sene daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğiz"

Kafkas, bu süreçte beş hazırlık maçı yapacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Lige çok sıkı bir şekilde hazırlanıp bu sene taraftarlarımıza daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğiz. Şunu söyleyebilirim bu sene alt sıralarda bulunan bir Ankaragücü olmayacak.

"Çok iyi bir kaleci almak istiyoruz"

Bir basın mensubunun, "Taraftara göre 'çilek' transferler olur. Böyle bir transfer düşünceniz var mı?" sorusuna Kafkas, şu cevabı verdi:

Kaleci transferimizi öyle düşünüyoruz. Çok iyi bir kaleci almak istiyoruz. Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz. Çok iyi bir kaleci. Umarım bitiririz. Biz az parayla çok iş yapmak durumundayız. Ben çok para harcatamam. Ankaragücü Kulübünde enkaz bırakamam.

"Dimitris Pelkas'la ilgili teklifimiz var"

Kafkas, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

Felicio Milson'u çok tutmak istedik. Milson kendi istediği paranın üzerine çıkmamıza rağmen saçma sapan bir para istedi. Ben bu kulübün bir kuruşunu boşa harcatamam. Bu kulübün sadece teknik direktörü değilim ayrıca sıkı bir taraftarıyım. Dia Saba ile ilgilendik. Eşi ve çocuğu geldi ancak maalesef kendi kulübünde kalmaya karar verdi. Dimitris Pelkas'la ilgili teklifimiz var, süre istedi. Onu bekliyoruz. Aldığımız oyuncular var. Mert Çetin'i aldık, inandığımız ve güvendiğimiz transfer. Hayrullah Bilazer ve Riad Bajic'i aldık. Kulübü sevecek, formasına layık ve karakterli oyuncuları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyu tuttuk. Kadronun istikrarı ve sürekliliğine inanıyorum. Ayrıca Giorgi Beridze takımda kalacak. Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis bu sene performansını ikiye katlayacak.

"Ümit Milli Takım'ın en iyi oyuncusunu aldık"

Bir basın mensubunun imza atacak oyuncuların olup olmadığını sorması üzerine Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

Üç oyuncu var. Üçü de yerli. Birisi Ümit Milli Takım oyuncusu Cem Türkmen. Benim çok değer verdiğim ve inandığım oyunculardan biri. Ümit Milli Takım'ın en iyi oyuncusunu aldık. İnşallah bugün 2 oyuncu imza atacak. Üç oyuncunun yanı sıra bir kaleci ve bir kanat transferimiz olacak. Diack'ın satılması durumunda onun yerine de bir oyuncu bakacağız.

"Mert Çetin bize çok daha faydalı olacaktır"

Tolunay Kafkas, takımdan ayrılan oyuncuları açıklayarak, şu bilgileri verdi: