Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri: Türk taraftarlar biraz sabırsızlanıyorlar Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, milli yıldız Arda Güler hakkında "Türk taraftarlar, Arda için biraz sabırsızlanıyorlar bir an önce oynamasını istiyorlar. Teknik direktörümüz durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

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İspanya LaLiga'da 25 maç sonunda topladığı 62 puanla zirvede yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Leipzig ile çeyrek finale çıkma mücadelesi veren Real Madrid'de yıldız isim Toni Kross, çarpıcı açıklamalara imza attı.

34 yaşındaki Alman orta saha, genç oyuncu Arda Güler hakkında bir podcast programında konuştu.

"Biraz sabırsızlanıyorlar"

Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için şu sözleri sarf etti:

Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir.

Madrid formasıyla 92 dakika sahada kaldı

Real Madrid'in yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Güler, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni yeni forma şansı buldu.

İspanyol devi ile 5 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 92 dakika sahada kaldı.