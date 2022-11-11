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    Torreira, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden menajerini kovdu

    Torreira, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden menajerini kovdu

    Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübü haber vermeden şikayet eden menajeriyle yollarını ayırdı.
    • 11.11.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:10
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    Galatasaray'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.

    Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri ile çalışmayı bıraktı.

    Menajerini kovdu

    Uruguaylı futbolcunun alacakları ile ilgili olarak FIFA'ya yapılan başvuru konusunda bilgisinin olmadığı ve kendisinden habersiz bu girişimde bulunduğu için menajerini kovduğu öğrenildi.

    Torreira, Galatasaray ı FIFA ya şikayet eden menajerini kovdu #1


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