Torreira'dan Okan Buruk'a destek

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu.

Bu sonuç sonrası teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin odağı haline geldi.

Maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Buruk’a destek verdi.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Instagram üzerinden bir mesaj yayınlayan Torreira, "Her zaman yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Sen büyüksün!" diyerek, takım arkadaşına moral verdi.