Tottenham, Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı

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Galatasaray'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün'e Tottenham talip oldu.

3-2 Galatasaray'a yenilen Kuzey Londra takımının hocalarının, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü. İngiliz kulübünün; Yunus'un hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine hayran kaldığı iddia edildi.

Son Tottenham maçında seken topa sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak ilk golü atan Yunus Akgün, Avrupa'yı sallamıştı.

Milli futbolcu, bu sezon Sarı-kırmızılı takımla oynadığı 15 resmi maçta 6 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Akgün'ün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısı da 4 olarak dikkat çekiyor. Genç futbolcu bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste 4 maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

1.73'lük kanadın 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Yunus'un Sarı Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen oyuncu; Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımların formasını terletti.