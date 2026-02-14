Tottenham, Igor Tudor'u açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda 2025-2026 sezonunda Juventus'ta başlayan Igor Tudor, 11 maçta 3 galibiyet alınmasının ardından görevden alınmıştı.

Bir süredir boşta olan Tudor'un yeni durağı netlik kazandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Thomas Frank sonrası teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdi.

İngiliz ekibi, Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

TOTTENHAM'IN BAŞINA GEÇTİ

Hırvat teknik direktör, Tottenham ile sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor, "Bu önemli anda bu kulübe katılmak benim için bir onurdur. Bana verilen sorumluluğun farkındayım ve odak noktam net: performansımıza tutarlılık getirmek ve her maçta inançla mücadele etmek." dedi.

Tudor, "Bu kadroda büyük bir kalite var ve benim görevim bu kadroyu organize etmek, enerji getirmek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek." dedi.

KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

Öte yandan Tudor'un yolu bir dönem Türkiye'den de geçmişti.

Teknik direktörlük kariyerine Hajduk Split’te başlayan Igor Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.