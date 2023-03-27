Tottenham'da beklenen Antonio Conte ayrılığı gerçekleşti İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig'in güçlü takımlarından Tottenham'da Antonio Conte dönemi bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak Antonio Conte ile yollarımızı ayırdık. Antonio'ya emekleri için teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tottenham Başkanı Daniel Levy ise ayrılık kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezonun kalan bölümünde 10 maçımız var. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Levy, takımı sezon sonuna kadar Cristian Stellini'nin çalıştıracağı ve yardımcılığını Ryan Mason'ın üstleneceği belirtildi.

İtalyan teknik adam yönetiminde bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 15 galibiyet elde eden Londra ekibi 4 maçta berabere kalırken 9 yenilgi elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenerek turnuvaya veda eden Tottenham, ligde topladığı 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Maçın ardından eleştiri

Premier Lig'de son oynanan Southampton maçının ardından Antonio Conte, oyuncuları ve kulüp yönetimini eleştirmişti.

İtalyan antrenör daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştırmış ve lig şampiyonluğu yaşamıştı.