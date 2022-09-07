Petrol
91.66
-1.26%
Euro
18.1026
0.28%
Dolar
18.235
0.00%
Altın
996.68
-0.07%
Borsa
3383
0.00%
Bitcoin
347.070
-4.88%
BTXN Coin
4.85
-5.27%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Tottenhamlı Eric Dier: Dele Alli, Beşiktaş'ta mutlu

    Tottenham'ın yıldız stoperi Eric Dier, Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Dele Alli hakkında konuştu.
    • 07.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tottenhamlı Eric Dier: Dele Alli, Beşiktaş'ta mutlu

    Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, Dele Alli’nin Beşiktaş’taki yeni mücadeleyi dört gözle beklediğini ve Türkiye’de yeni bir yaşam deneyimi yaşamaktan heyecan duyduğunu açıkladı.

    Dier, geçen hafta Beşiktaş formasıyla Sivasspor karşısında forma giydiği maçın ardından İngiltere Milli Takımı’ndan arkadaşı Dele Alli ile konuştuğunu ve eski takım arkadaşının Beşiktaş’a transfer olduğu için mutlu olduğunu açıkladı.

    "Yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu"

    Tottenham’ın stoperi, The Evening Standard’a, “Onunla ilk maçından sonra konuştum. Bence yeni bir yerde, yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu.” dedi.

    Tottenhamlı Eric Dier: Dele Alli, Beşiktaş ta mutlu #1


    İlginizi Çekebilir

    Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti
    Ekonomi

    Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam
    Magazin

    Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

    Görüş Bildir