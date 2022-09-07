Tottenhamlı Eric Dier: Dele Alli, Beşiktaş'ta mutlu

Tottenham'ın yıldız stoperi Eric Dier, Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Dele Alli hakkında konuştu.

Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, Dele Alli’nin Beşiktaş’taki yeni mücadeleyi dört gözle beklediğini ve Türkiye’de yeni bir yaşam deneyimi yaşamaktan heyecan duyduğunu açıkladı.

Dier, geçen hafta Beşiktaş formasıyla Sivasspor karşısında forma giydiği maçın ardından İngiltere Milli Takımı’ndan arkadaşı Dele Alli ile konuştuğunu ve eski takım arkadaşının Beşiktaş’a transfer olduğu için mutlu olduğunu açıkladı.

"Yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu"

Tottenham’ın stoperi, The Evening Standard’a, “Onunla ilk maçından sonra konuştum. Bence yeni bir yerde, yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu.” dedi.