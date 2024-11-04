Trabzon basınında Fenerbahçe maçı tepkileri: Operasyon çekildi

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Süper Lig’de 11’inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olan Trabzonspor’da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyet sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.

Süper Lig’de 11’inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olan Trabzonspor’da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyet sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.

TRABZON 11. SIRAYA GERİLEDİ

Öte yandan, Süper Lig’de 11’inci hafta geride kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 16’ya yükselen bordo-mavili takım 12 puanla 11’inci sırada yer aldı.

Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla başlayacak.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet ise karşılaşmanın hakemine yönelik eleştirileri içeren başlıklarla çıktı.

SON NOKTA: TRABZONSPOR'A OPERASYON ÇEKİLDİ

TAKA: BÜYÜKEKŞİ GİTMİŞ, CEZAMIZ BİTMEMİŞ

GÜNEBAKIŞ: KAHROLDUK

KARADENİZ: HADİ İHO TEBRİK ET HAKEMİNİ

EKSPRES: TÜKENİYORUZ