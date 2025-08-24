Trabzonspor, Antalyaspor'u yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 3. hafta mücadelesinde Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Trabzonspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ SAVIC'TEN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 39. dakikada geldi.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Oleksandr Zubkov'un ortasında kale sahasında seken topa arka direkte Stefan Savic kafa vuruşunu yaptı ve bordo-mavililer karşılaşmayı 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Kazeem Olaigbe'nin pasıyla topla buluşan Wagner Pina, sağ iç kulvardan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.

Pozisyonu takip eden Felipe Augusto kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde topa ilk hamleyi yaptı ve meşin yuvarlağı havalandırarak Abdullah'tan sıyrıldı.

Daha sonra sağ çarprazdan dar açıdan sağ ayağıyla vuruşunu yapan Augusto, topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Hakem Ali Yılmaz, VAR tavsiyesi ile yaşanan pozisyonu izledi.

Augusto'nun vuruşu esnasında kale dibinde bulunan Paul Onuachu'nun ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

SAVIC'TEN İLK

Antalyaspor ağlarını havalandıran Stefan Savic, Nisan 2021'den (Atletico Madrid formasıyla) bu yana ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR'DA TARİFE DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı üç maçını da 1-0'lık skorlarla kazandı.

Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor'u ve Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR, 3'TE 3 YAPTI

Trabzonspor, bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak puanını 9'a yükseltti.

Antalyaspor ise ligde ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.