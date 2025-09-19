Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi kadroya yazmadı

Trabzonspor, kış transfer dönemine kadar olan oyuncu listesini TFF'ye bildirdi.

Bordo-mavililerin tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinde Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo-mavililerin federasyona bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor.

RESMİ MAÇLARA ÇIKAMAYACAK

36 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun, ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor'un A takımıyla resmi maçlara çıkamayacağı belirtildi.

Eğer Nwakaeme'nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hale getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dahil edilebilecek.

Ancak bunun için bordo-mavililerden en az 1 yabancı oyuncuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekiyor.

BİREYSEL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Sol hamstring bölgesindeki sakatlığının tedavi süreci devam eden oyuncunun, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.