Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Basel ile eşleşti. Trabzonspor - Basel maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Trabzonspor'un rakibi İsviçre ekibi Basel oldu.

Futbolseverler kuranın ardından Trabzonspor - Basel maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleştirilecek. Trabzonspor ilk maçı kendi evinde oynayacak.

Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Trabzonspor - Basel maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzon'da oynanacak. Maçın başlama saati henüz belli değil. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.