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    Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Basel ile eşleşti. Trabzonspor - Basel maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..
    • 07.11.2022 - 17:14
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    Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Trabzonspor'un rakibi İsviçre ekibi Basel oldu.

    Futbolseverler kuranın ardından Trabzonspor - Basel maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

    UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleştirilecek. Trabzonspor ilk maçı kendi evinde oynayacak.

    Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Trabzonspor - Basel maçı ne zaman oynanacak?

    Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzon'da oynanacak. Maçın başlama saati henüz belli değil. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.


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