Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan'dan birlik çağrısı Trabzonspor Asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

AA

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmişti. Ağaoğlu'nun bıraktığı görevin ardından Ertuğrul Doğan başkan adayı olmuştu.

Hafta sonu yapılacak genel kurulda tek aday olarak yer alacak Doğan, açıklamalarda bulundu.

"Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım"

Doğan, yönetim kurulu listesinin son şeklini Divan Başkanlık Kuruluna sunacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil."

"Bu süreçten hep beraber çıkacağız"

Trabzonspor'u gerek ekonomik, gerekse sportif başarıya ulaştırmak için üzerlerine düşeni yapmaya gayret göstereceklerini vurgulayan Doğan, şu şekilde konuştu:

"Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor'da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Kulübün bulunduğu durumu biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Camianın, kurulların yaptığı tavsiyeleri dikkate alarak bu süreçten hep beraber çıkacağız."

"Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz"

Doğan, Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik zorluğun üstesinden gelecek kaynakları oluşturma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kimse merak etmesin. Açıklanan ve aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Trabzonspor'a gelir getirici çalışmalarımız var. Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetim kurulundan da destek alınacak."

"Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz"

Yıllardır Trabzonspor'un içinde olduklarını, bordo-mavili kulübün spesifik problemlerinin de belli olduğunu dile getiren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz. Başarılı olursak devam ederiz ki buna inanıyoruz, olacağız da. Olamazsak, kulübün önünü açarız. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunları başardıktan sonra isteğimiz Trabzonspor'un yeniden şampiyon olması. Aksi halde başarı, geçici başarı olur. Bu şehir, taraftarlar, camia aynı şeyleri, mutlulukları yaşamayı hak ediyor."

"Maliyeti 25 milyon avro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz"

Doğan, Trabzonspor'un kadro maliyetini düşüreceklerine dikkati çekerek, şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda kadro maliyeti 37-38 milyon avro. Bu maliyeti 25 milyon avro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz."

"Trabzonspor için en doğru kararı vereceğiz"

Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, şu yanıtı verdi: