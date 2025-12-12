Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili formayla gösterdiği performansıyla dikkat çeken Ernest Muçi'nin takımdaki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Doğan, Arnavut futbolcunun bonservisinin alınıp alınmayacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.

MUÇI'NİN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Başkan Doğan, iplerin tamamen kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

Doğan, "Ernest Muçi'yi istersek Beşiktaş'tan alırız." diyerek, opsiyon hakkını kullanma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

"İSTERSEK ALIRIZ"

Ertuğrul Doğan'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

Muçi, daha önce söylediğim gibi, bizim izleme ekibimizin tespit ettiği ama maliyetinden dolayı alamadığımız bir oyuncu. Biz daha düşük teklif yapmıştık. Fatih Tekke'nin de bu konuda talebi ve ısrarı vardı, kiralık olarak aldık. Sezon sonu itibarıyla teknik kadro "alalım" derse alırız, aksi halde iş yapmayız. Sonuçta bunları onlara soracağız. Rakamlar zaten ortada. Trabzonspor'un ödediği rakamlar… Teknik kadro gerekli derse alırız