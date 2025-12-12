Beşiktaş'ta Rafa Silva dikkat çekti

- Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdü.
- Sakatlıklar nedeniyle kadroda eksiklikler yaşanırken, Rafa Silva'nın antrenmandaki maskeli görüntüsü dikkat çekti.
- Silva'nın Trabzonspor maçında kadroya alınması planlanıyor.
Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.
Bu doğrultuda Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edildi.
Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.
GÖZLER SILVA'DA
Hücum hattındaki bu eksikler sonrasında gözler, Rafa Silva’ya çevrildi.
Siyah-beyazlılarda geçen hafta antrenmanlara geri dönen Rafa Silva'nın, antrenmandaki maskeli görüntüsü dikkat çekti.
Silva'nın maskeli fotoğrafına sosyal medyada, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Memati karakteri üzerinden, "Memati maske taksan da o sıfat belli oluyor." esprileri yapıldı.
ANTRENMANDAKİ MASKELİ...
Beşiktaş'ta antrenmanlara geri dönen Portekizli futbolcu, Gaziantep FK ile oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı.
Sergen Yalçın, bu hafta Trabzonspor maçında eksiklerin de etkisiyle Rafa Silva'yı kadroya almayı planlıyor.