Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında futbolcular, 19 yaş altı takımıyla maç yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editör