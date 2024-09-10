Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında futbolcular, 19 yaş altı takımıyla maç yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)