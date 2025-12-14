Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Müsabaka BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Son 3 haftada deplasmanda Başakşehir'i 4-3, sahasında Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

İLK 11'LER