Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Trabzonspor - maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri