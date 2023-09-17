Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu Süper Lig'de haftanın maçı niteliğini taşıyan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesine VAR hakemi olarak Hakan Ceylan atandı.

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Süper Lig'in 5. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor, Beşiktaş'ı Akyazı Stadı'nda konuk edecek

Bu maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını D. Caner Özaral ve Serkan Çimen yapacak.

Hakan Ceylan görev alacak

Haftanın en kritik maçlarından birine sahne olacak bu randevu öncesinde VAR hakemi de açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Ali Şansalan ve Serkan Ok ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.