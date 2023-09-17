Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu

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Süper Lig'in 5. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor, Beşiktaş'ı Akyazı Stadı'nda konuk edecek
Bu maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını D. Caner Özaral ve Serkan Çimen yapacak.
Hakan Ceylan görev alacak
Haftanın en kritik maçlarından birine sahne olacak bu randevu öncesinde VAR hakemi de açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
Ali Şansalan ve Serkan Ok ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.