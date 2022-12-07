Trabzonspor, Crystal Palace ile berabere kaldı

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Mücadele gollü beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in son şampiyonu, Palace karşısında Trezeguet (3') ve Umut Bozok (23') ile goller buldu ama İngiliz takımı ilk gole Odsonne Edouard (7') ikinci gole ise Jean-Philippe Mateta ile yanıt verdi.

Birçok oyuncu şans buldu

Abdullah Avcı bu maça Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet ve Umut ilk 11'iyle başlarken, ikinci yarıda Naci Ünüvar, Denswil, Taha Tepe, Hamsik, Taha Altıkardeş, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Peres, Doğucan ve Engin Yıldırım da şans buldu.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak

Bordo-mavili takım 10 Aralık'ta Kocaeli Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.