Trabzonspor, deplasmanda 10 kişi kalan Başakşehir'i 4-3 yendi

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk olduğu ve 10 kişi kalan Başakşehir ile gol düellosuna dönüşen maçta 4-3 galip gelerek şampiyonluk yarışında 3 puan daha aldı.

İLK YARIDA KIRMIZI KART VE PENALTI

10. dakika: Sağ kanattan atağa çıkan Visca, Ebosele’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler önce sarı kart gösterdi, ancak VAR incelemesinin ardından kartı kırmızıya çevirerek Ebosele’yi oyundan attı.

20. dakika: Trabzonspor ceza sahasında Okay Yokuşlu’nun elle oynaması sonrası Meler, pozisyonu VAR’da izleyerek penaltıya hükmetti.

22. dakika: Penaltıda topun başına geçen Selke, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR, AUGUSTO İLE YANIT VERDİ

37. dakika: Mustafa Eskihellaç’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Augusto, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

41. dakika: Augusto bir kez daha tehlike yaratsa da kaleci Muhammed karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü engelledi.

BAŞAKŞEHİR İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

45. dakika: Onur Bulut’un sağdan yaptığı ortaya Shomurodov kafayla dokundu ve topu filelere göndererek Başakşehir’i tekrar öne geçirdi: 2-1

BORDO MAVİLİLER 2. YARIDA SKORU DEĞİŞTİRDİ

76. dakikada Paul Onuachu'nun penaltıdan kaydettiği golle skora yeniden denge geldi.

77. dakikada ise Ernest Muçi, Trabzonspor'u öne geçiren gole imza attı.

EV SAHİBİ BERTUĞ İLE DENGEYİ BULDU, ERNEST SON SÖZÜ SÖYLEDİ

90+1'de Bertuğ Yıldırım sahneye çıktı ve Başakşehir, skoru 3-3 yaptı.

90+11'de Ernest Muçi bir kez daha takımını öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi: 3-4