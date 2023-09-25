Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 yenildi Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 yenilgi ile ayrıldı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, 5-1'lik Kasımpaşa hezimeti sonrasında aldığı 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle bir çıkış yakalamak ümidiyle Hatay deplasmanına çıktı.

Bordo mavili ekip, zorlu mücadelede 2-0 öndeyken Hatayspor'un ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan mağlup ayrıldı.



İlk yarı

4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

60. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı.

Ancak 72'de Rigoberto Rivas ve 88'de Didier Lamkel Ze'nin golleriyle Hatayspor, skoru 2-2'ye getirdi.

90+7'de Fisaro Dele-Bashiru sahneye çıktı ve takımının galibiyet golüne imza attı:3-2

