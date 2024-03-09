Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü beş golle yıktı Trabzonspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük, hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı müsabakada Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Alınan bu skorla Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası yarı final maçı öncesinde rakibi Karagümrük'e gözdağı verdi.

İlk yarı eşitlikle tamamlandı

Karşılaşmada gol perdesini 14. dakikada konuk ekip açtı. Markao attığı golle Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Geriye düşen Trabzonspor 32. dakikada Bardhi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu şekilde bitti.

Trabzonspor, ikinci yarıda farka gitti

Maçın ikinci yarısında Trabzonspor fırtınası esti. 64. dakikada Biraschi'nin kendi kalesine attığı golle bordo-mavililer 2-1 öne geçti.

70. dakikada Trezeguet farkı ikiye çıkarırken 76. dakikada Nicolas Pepe'nin golü durumu 4-1 yaptı. Sonucu belirleyen golü ise 90+4. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Trabzonspor evinde geriye düştüğü maçtan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Bu sonucun ardından Trabzonspor 49 puana yükselirken küme düşme tehlikesi yaşayan Fatih Karagümrük 29 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Abdullah Avcı, ile bir ilk

Trabzonspor, 9. haftada göreve geri dönen Abdullah Avcı ile bu sezon ilk kez ligde bir maçta beş gol sevinci yaşadı.

Bordo mavili takım, bu sezon Nenad Bjelica yönetiminde de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup etmişti.