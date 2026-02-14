Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde gözler golcü oyuncularda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu akşam oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, sadece iki ezeli rakibin puan mücadelesine değil, ligin en etkili iki golcüsünün görkemli düellosuna da sahne olacak.

Ev sahibi Trabzonspor’un en büyük kozu olan Paul Onuachu ile Fenerbahçe’nin hücum hattındaki maestrosu Anderson Talisca, kilit oyuncular olarak ön plana çıkıyor.

TRABZONSPOR'UN GOL SİLAHI ONUACHU

Fırtına’nın gol yollarındaki en büyük kozu olan Paul Onuachu, bu sezon ligde maç başına 0,81 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor.

15 golle gol krallığında zirvede olan Onuachu, bu akşam da ağları havalandırıp takımına galibiyeti getirmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe cephesinde ise Anderson Talisca, Türkiye’ye döndüğü andan itibaren kalitesini konuşturmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER TALISCA'DA

Brezilyalı yıldız, maç başına 1,12 gol ortalamasıyla bitiricilik konusunda ligin en iyilerinden biri konumunda.

Ligde 12 kez ağları havalandıran Talisca, sadece ceza sahası içinden değil, uzak mesafelerden attığı gollerle de dikkat çekiyor.