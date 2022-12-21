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    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu

    İlk defa Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda dijital hakem ataması yapıldı.
    • 21.12.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:18
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    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda, Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

    Başkanların önünde atama yapıldı

    TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi; TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu #1

    Halil Umut Meler dev maçı yönetecek

    Sunumun ardından, kulüp başkanları ve temsilcileri eşliğinde Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

    Buna göre; Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi Halil Umut Meler oldu.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu #2

    Haftanın diğer hakemleri şu şekilde:

    Antalyaspor - Ankaragücü (Ali Şansalan)

    Ümraniyespor - Başakşehir (Arda Kardeşler)

    Hatayspor - Giresunspor (Mete Kalkavan)

    Kasımpaşa - Sivasspor (Sarper Barış Saka)

    Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Erkan Özdamar)

    Gaziantep FK - Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)

    Konyaspor - Alanyaspor (Bahattin Şimşek)

    Galatasaray - İstanbulspor (Abdülkadir Bitigen)

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu #3

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu #4

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu #5


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