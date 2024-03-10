Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacak Trabzonspor, dev maç için hazırlıklarına bugün 11.30’da yapılan antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, çalışmalara 1 gün ara verecek
Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Karadeniz ekibi, 1 günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Uğurcan, idmana katıldı
Bordo-mavili takımda, yapılan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da yer aldı.
Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından Uğurcan Çakır için, şu ifadeleri kullanmıştı:
Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır.
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