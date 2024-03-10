Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor.

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Süper Lig’in 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacak Trabzonspor, dev maç için hazırlıklarına bugün 11.30’da yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, çalışmalara 1 gün ara verecek

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, 1 günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Uğurcan, idmana katıldı

Bordo-mavili takımda, yapılan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da yer aldı.

Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından Uğurcan Çakır için, şu ifadeleri kullanmıştı: