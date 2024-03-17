Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visca, Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko
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