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- Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var
Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 21:54
- Güncelleme : 12.09.2021 - 22:02
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan sezonun ilk derbisinde Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.
Yüksek tempoyla başlayan maçın 20. dakikasında sahneye çıkan Emre Kılınç, Trabzonspor'un savunmada yaptığı hatayı affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Golün ardından etkisini artıran sarı-kırmızılılar, 33. dakikada yine Emre Kılınç'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor, geliştirdiği hızlı atakta Cornelius'un golüyle durumu 2-1'e getirdi.
Bu golle derbi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
TRABZONSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda maç ilk devreye göre daha temposuz başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda etkisini artıran Trabzonspor, 62. dakikada Nwakaeme ile skoru 2-2'ye getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sezonun ilk derbisinde iki takım da 1 puana razı oldu.
Bu skorla Galatasaray puanını 8'e yükseltirken, Trabzonspor da 10 puana ulaştı.