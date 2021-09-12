Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan sezonun ilk derbisinde Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Yüksek tempoyla başlayan maçın 20. dakikasında sahneye çıkan Emre Kılınç, Trabzonspor'un savunmada yaptığı hatayı affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından etkisini artıran sarı-kırmızılılar, 33. dakikada yine Emre Kılınç'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor, geliştirdiği hızlı atakta Cornelius'un golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Bu golle derbi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda maç ilk devreye göre daha temposuz başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda etkisini artıran Trabzonspor, 62. dakikada Nwakaeme ile skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sezonun ilk derbisinde iki takım da 1 puana razı oldu.

Bu skorla Galatasaray puanını 8'e yükseltirken, Trabzonspor da 10 puana ulaştı.