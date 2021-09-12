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    Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var

    Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 22:02
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    Süper Lig'in 4. haftasında oynanan sezonun ilk derbisinde Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

    Yüksek tempoyla başlayan maçın 20. dakikasında sahneye çıkan Emre Kılınç, Trabzonspor'un savunmada yaptığı hatayı affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Golün ardından etkisini artıran sarı-kırmızılılar, 33. dakikada yine Emre Kılınç'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi.

    İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor, geliştirdiği hızlı atakta Cornelius'un golüyle durumu 2-1'e getirdi.

    Bu golle derbi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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    TRABZONSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

    İkinci yarıda maç ilk devreye göre daha temposuz başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda etkisini artıran Trabzonspor, 62. dakikada Nwakaeme ile skoru 2-2'ye getirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sezonun ilk derbisinde iki takım da 1 puana razı oldu.

    Bu skorla Galatasaray puanını 8'e yükseltirken, Trabzonspor da 10 puana ulaştı.

    Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var #2

    Trabzonspor-Galatasaray derbisinde beraberlik var #3

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