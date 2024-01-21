Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

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Süper Lig dev bir maça sahne olacak.
Ligin 21. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçında, TFF VAR merkezinde hakem Özgür Yankaya görev yapacak.
Karşılaşmada, Alper Çetin ve Serkan Olguncan ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevini üstlenecekler.
Maçın hakemleri
Trabzon Park'ta saat 19.00 başlayacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.
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