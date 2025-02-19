Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimdeki akşam idmanı ise pas ve hız artırmaya yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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