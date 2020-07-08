Trabzonspor genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaştı

Bordo-mavili kulüp kaleci Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer dönemi içerisinde ön sözleşme imzalayarak anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Kulübü Ts Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe ile kensdisini Bordo-mavili ekibe bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

"KULÜBÜMÜZDE FORMA GİYEN KALECİLER HER ZAMAN ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİR"

İmza töreninde konuşan Yalçın Orhan, "Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir.

Her dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz.

Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımızı kadromuza kattık.

Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum.

Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım." ifadesini kullandı.