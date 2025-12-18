Abone ol: Google News

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 18:01
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

