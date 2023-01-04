Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'u konuk edecek..

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 17. hafta maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Trabzonspor'un evinde Giresunspor'u konuk edeceği maçın detayları merak uyandırdı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 15 maçta topladığı 26 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Bordo mavililer geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta topladığı 19 puan ile 10. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar geçen hafta evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek moral depoladı.

Peki Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.