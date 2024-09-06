Trabzonspor, günü çift idmanla bitirdi Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı Süper Lig maçına hazırlanırken günü çift antrenmanla tamamladı.

AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olan akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve dar alanda baskılı oyun ile devam etti.

HAZIRLIKLAR ÇİFT İDMANLA DEVAM EDECEK

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Enis Destan ile izinli olan John Lundstram katılmadı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)