Trabzonspor hazırlık maçında AEK'ya 3-1 mağlup oldu
ensonhaber.com

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan ekiplerinden AEK'yı ağırladı.

Konuk ekip müsabakanın ilk yarısını Garcia'nın 31. dakikada ve Eliasson'un 41. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

Trabzonspor geri dönemedi

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise bordo-mavililer 54. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi.

75. dakikada Weert farkı tekrar ikiye yükseltti ve karşılaşma 3-1'lik skorla sona erdi.

Maçta 2 penaltı kaçtı

AEK, 69. dakikada Garcia'nın; ise 82. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.

Trabzonspor hazırlık maçında AEK'ya 3-1 mağlup oldu