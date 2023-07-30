Trabzonspor hazırlık maçında AEK'ya 3-1 mağlup oldu

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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan ekiplerinden AEK'yı ağırladı.
Konuk ekip müsabakanın ilk yarısını Garcia'nın 31. dakikada ve Eliasson'un 41. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
Trabzonspor geri dönemedi
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise bordo-mavililer 54. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi.
75. dakikada Weert farkı tekrar ikiye yükseltti ve karşılaşma 3-1'lik skorla sona erdi.
Maçta 2 penaltı kaçtı
AEK, 69. dakikada Garcia'nın; Trabzonspor ise 82. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.