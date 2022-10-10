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    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın detayları..
    • 10.10.2022 - 09:51
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    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Bordo mavili ekip bu maç öncesi 8 maçta topladığı 16 puan ile 7. sırada yer alıyor.

    Kasımpaşa 8 maçta topladığı 12 puan ile 10. sırada yer alıyor.Trabzonspor bugün kazanması halinde Başakşehir - Sivasspor maçının sonucuna göre liderliğe yükselebilir.

    Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor bu yılda aynı başarısını devam ettirmek istiyor.Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup olan bordo mavililer Süper Lig'de kayıp yaşamak istemiyor.

    Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak?

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim (bugün) saat 20.00'de başlayacak.Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak..


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