Trabzonspor, Kasımpaşa'yla berabere kaldı

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Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı.

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı müsabakada kazanan çıkmadı.

4 golün atıldığı müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

KASIMPAŞA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İlk yarıdaki tek golü 38. dakikada penaltıdan Cafu kaydetti.

Bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile gidildi.

TRABZONSPOR, ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Trabzonspor, Banza'nın 79. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi.

Bu golden 2 dakika sonra Nwakaeme ile bir gol daha bulan bordo-mavililer, geriye düştüğü maçta öne geçti.

KASIMPAŞA, EŞİTLİĞİ YAKALADI

Kasımpaşa 90+1. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

90+3. dakikada Ben Ouanes'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor da Kasımpaşa da puanını 16'ya yükseltti.

Trabzonspor ligde oynayacağı sıradaki maçta Galatasaray deplasmanında olacak. Kasımpaşa ise gelecek haftayı BAY geçecek.