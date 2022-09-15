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- Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 15.09.2022 - 11:08
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci maçında evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile karşı karşıya gelecek.Bordo mavililer maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor H grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvasor'a 3-2 mağlup olurken Kızılyıldız ise evinde Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.
Temsilcimiz Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı Adana Demirspor maçınıda 3-2'lik skorla kaybetmişti.Moral depolamak ve taraftarlarını sevindirmek isteyen Trabzonspor'da parola mutlak galibiyet.
Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı ağırlayacağı maçın detayları merak konusu oldu.
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman oynanacak?
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı bugün saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği maç EXXEN ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.