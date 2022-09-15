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    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı devam ediyor.Temsilcimiz Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak.İşte maçın detayları..
    • 15.09.2022 - 11:08
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    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci maçında evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile karşı karşıya gelecek.Bordo mavililer maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

    Trabzonspor H grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvasor'a 3-2 mağlup olurken Kızılyıldız ise evinde Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

    Temsilcimiz Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı Adana Demirspor maçınıda 3-2'lik skorla kaybetmişti.Moral depolamak ve taraftarlarını sevindirmek isteyen Trabzonspor'da parola mutlak galibiyet.

    Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı ağırlayacağı maçın detayları merak konusu oldu.

    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman oynanacak?

    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı bugün saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği maç EXXEN ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.


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