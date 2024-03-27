Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Hazırlıklar devam edecek

İlk grupta yer alan futbolcular 19 yaş altı takımı ile maç yaparken, diğer gruptaki oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)