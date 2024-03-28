Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

İHA

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alanlar salonda rejenerasyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İkinci grupta yer alanlar ise sahada koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından rondo çalışması yaptı.

Hazırlıklar devam edecek

Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)