Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.
İlk grupta yer alanlar salonda rejenerasyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İkinci grupta yer alanlar ise sahada koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından rondo çalışması yaptı.
Hazırlıklar devam edecek
Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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