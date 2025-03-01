Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
DHA

Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Bordo-mavili takım, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor