Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

DHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Bordo-mavili takım, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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