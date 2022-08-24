Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için evinde Kopenhag ile karşı karşoıya geliyor.Kritik maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.İşte cevabı..

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo mavililer gruplara kalabilmek için taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak.

Trabzonspor'un alacağı tek farklı galibiyetlerde maç uzatmalara giderken bordo mavili temsilcimiz maçı iki farklı veya daha fazla farkla kazanabilirse gruplara kalacak taraf olacak.

Haftasonu Süper Lig'de oynadığı maçta Antalyaspor'a 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup olan Trabzonspor bu maçı unutturmak istiyor.Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamlayan Abdullah Avcı ve öğrencileri maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almazken ilk maçta takımının tek golünü kaydeden Bakasetas'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.İşte Trabzonspor - Kopenhag maçının merak edilenleri.

Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçı 24 Ağustos (bugün) saat 22.00'de oynanacak.Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği maç EXXEN ekranlarından canlı izlenecek.