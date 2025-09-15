Trabzonspor maçı sonrası Ali Koç'a tepki

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor mücadelesini stadyumdan takip etti.

Ali Koç, maçın ardından stadyumdan çıktı teknesine geçmek istediği sırada taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu anlarda, "Ali Koç istifa." tezahüratları yaptı.

SEÇİM 21 EYLÜL'DE

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

Bu seçimde Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp başkanlık için yarış verecek.