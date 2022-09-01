Trabzonspor Maxi Gomez'le anlaştı

Trabzonspor'un, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı ve Uruguaylı golcünün de 3+1 yıllık sözleşmeye 'evet' dediği bildirildi.

Son şampiyon Trabzonspor yeni lige iyi başlayamasa da transferde gaza basmaya devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri ve oyuncu izleme ekibinin raporlarıyla çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Andreas Cornelius'u yaklaşık 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Fırtına'nın forvet transferi için Fenerbahçe 'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Maxi Gomez'le anlaştığı iddia edildi.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Bugün Türkiye'ye gelecek

Maxi Gomez, Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talep etti. Trabzonspor, bu talepleri de kabul etti.



Trabzonspor'un bugün sabah saatlerinde Maxi Gomez'i, Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.

2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı.